С 20 августа на Вантовом мосту будут перекрыты две полосы движения

Работы на 83 км внешнего кольца КАД будут вестись до 10 октября.

С 20 августа по 10 октября на Вантовом мосту будут перекрыты две полосы движения. В этот период времени на 83 км внешнего кольца КАД будут вестись работы по замене деформационного шва. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Во время ремонтных работ на оставшихся полосах можно будет двигаться со скоростью до 50 км/ч. Специалисты установят временные дорожные знаки, а также направляющие стрелки со световой индикацией.

Ранее мы писали, что трамваи №7, 27 и 39 изменят маршруты на всю рабочую неделю.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"