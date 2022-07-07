В Музее железных дорог отметят 200-летие восшествия на престол Николая I

Торжественное мероприятие пройдет с возложением цветов и научными выступлениями.

Музей железных дорог России 1 декабря проведет торжественное мероприятие, посвященное 200-летию восшествия на престол императора Николая I. Программа празднования включит артиллерийский залп с Нарышкина бастиона, возложение цветов и тематическую выставку.

Мероприятие начнется в полдень с традиционного выстрела из пушки, после чего участники церемонии возложат цветы к месту захоронения императора в Петропавловском соборе. Гости смогут ознакомиться с планшетной выставкой "По высочайшему повелению: первые железные дороги в России", рассказывающей о вкладе Николая I в развитие транспортной системы страны.

Во второй части программы в здании музея состоится торжественное собрание "Император Николай I: историческая память и наследие" с участием представителей музеев, архивов и научных учреждений Санкт-Петербурга. Мероприятие подчеркивает особую роль монарха в создании первых железных дорог России, включая открытие в 1837 году Царскосельской железной дороги — первой публичной железной дороги в империи.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ботаническом саду Петербурга нарядили новогоднюю пальму.

Фото: Telegram / Музей РЖД