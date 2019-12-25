  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Музей железнодорожных дорог приглашает на торжественный вечер "ДОВЛАТОВ – ПОСТСКРИПТУМ"
Сегодня, 12:53
62
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Музей железнодорожных дорог приглашает на торжественный вечер "ДОВЛАТОВ – ПОСТСКРИПТУМ"

0 0

Персонажи произведений Довлатова и его современники помогут посетителям Музея погрузиться в атмосферу эпохи социализма. Действо будет разворачиваться на фоне железнодорожного транспорта времён СССР, инсталляций, возрождающих картины советского быта.

В пятницу, 17 декабря, в Музее железнодорожных дорог России пройдет торжественный вечер к 80-летию со дня рождения писателя Сергея Довлатова.

Посетители смогут погрузиться в атмосферу эпохи социализма. Вечер пройдет на фоне железнодорожного транспорта времён СССР, инсталляций, возрождающих картины советского быта. Организаторы также подготовили несколько интерактивных зон "Буфет", "Домино" и "Шахматы". На площадке "Книжная лавка писателя" пройдут выступление писателя-сатирика, покажут фрагмент спектакля "Мне скучно без Довлатова" и многое другое. 

Вечер также завершит концерт группы "Billy"s Band".

Участие в мероприятиях бесплатное, однако требуется регистрация, а количество мест ограничено.

Фото: Пушкинский проект , Музей железнодорожных дорог России / Вконтакте

Теги: довлатов постскриптум, музей железнодорожных дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии