Читатели Piter.tv к 1 апреля вспоминают о розыгрышах. Не все из них удачные

Анекдоты про белую спину и спущенное колесо — самые популярные среди первоапрельских.

Однако люди с каждым годом придумывают все более изощренные шутки и пранки, ведь именно этот день позволяет использовать своё воображение на полную катушку. Несмотря на кажущуюся старомодность праздника, редакции Piter.tv удалось собрать воспоминания читателей о самых запомнившихся розыгрышах, случившихся с ними или их знакомыми.

Как испугаться трёх нот

Однажды мой друг Арслан решил "пошутить" и в полной темноте в доме начал тихо напевать: "Тили-Тили-Бом". На улице ещё завывал ветер и ветки били об окна, было жутко, Он выскочил на меня из-за угла с телефоном, на который хотел меня заснять. В итоге я испугалась и, выхватив у него телефон, зарядила ему им по носу и начала верещать. А он начал орать от боли, а оставшуюся часть ночи мы его лечили. Мария Гаджиева

Рота, подъем!

У нас в компании была одна девочка, которая всегда засыпала в самый разгар вечеринок. Как-то мы тусили и она уже вырубалась. В конце концов, она пошла спать. Мы решили, что ей необходимо дать урок на будущее, что на вечеринках не стоит засыпать рано и, тем более, самым первым. Эта тусовка как раз пришлась на первое апреля. На балконе мы поставили здоровую музыкальную колонку, включили звук военной сигнализации. Окно с балкона в ее комнату было открыто и, естественно, она все услышала. К ней забегают в комнату и орут "Живо, хватай паспорт! Срочно! Бежим!". Она спросонья пугается, вскакивает с кровати, падает, снова встает и просто выбегает из квартиры. Конечно, потом она вернулась и больше так не засыпала. Арслан Алиев

Отдых на море

Меня старшая сестра в детстве разыграла. Мне было лет 5. Я пришла домой, а она говорит: собирай вещи, мы сейчас полетим на вертолете на море. Я, ты и мама. У меня был детский красный сундучок, я собрала туда все игрушки, пошла во двор, сообщила подругам, что все улетаю, прощайте! Помню, мы еще обсуждали, что у вертолета дверей нет, и я твердо заявила, что буду сидеть в середине. В итоге мы, конечно, никуда не полетели, я помню так рыдала, мама меня успокаивала, сестру наказали за такие шутки. Но она до сих пор надо мной ржёт Алёна Зиновьева

Пранк вышел из под контроля

Это история скорее поучительная, но абсурдности ситуации это не отменяет. Мой брат и его друзья, когда ещё были детьми, кидали с балкона крекеры, представляя, что они ниндзя из "Наруто" (потому что эти крекеры закручивались в полете). Они хотели разыграть этим другого мальчика, который был на улице, чтобы он испугался. В итоге они кинули парочку и спрятались, но услышали какой-то странный хрип внизу, а потом крики. Они выглянули с балкона и, оказалось, что этими крекерами они попали в кадык отцу этого мальчика. В итоге мужик ходил с двумя синяками прямо посередине шеи около недели. Мораль: не разбрасывайтесь едой. Ульяна Иванова

До этого читатели Piter.tv нам рассказывали о своем опыте первой работы. Вышло занимательно.

Фото: Pixabay

Текст: Камилла Орманбетова / Piter.tv