Читатели Piter.tv рассказали о своей первой работе

Первая работа часто бывает самой неожиданной для многих из нас и дарит множество новых впечатлений, часто на всю оставшуюся жизнь.

Редакция Piter.tv собрала истории некоторых из своих читателей, которые поделились воспоминаниями о вакансиях в разных местах. Получились достойные прочтения небольшие рассказы, которые раскрывают, с чем сталкиваются молодые люди и девушки в своих попытках найти работу сегодня.

Предупреждаем – все совпадения случайны, оскорбить тех или иных людей или организации авторы рассказов и редакция Piter.tv не собирается.

Вебкам под прикрытием

На первом курсе мы писали материалы для дисциплины "Основы творческой деятельности журналиста". Хотелось сделать текст о чем-то необычном, выделиться среди одногруппников. Чтобы достичь цели, откликнулась на несколько предложений, периодически прилетающих в социальных сетях каждой девушке со дня ее совершеннолетия. Так я стала вебкам-моделью, но не ради денег, ради интересного материала! Изначально я планировала поработать в десяти студиях, но хватило меня только на пять. Первый офис, который я посетила, располагался в центре Петербурга – обычный двор, ничем не примечательная парадная, такая же как миллионы других дверь, но кто бы мог подумать, что за ней происходят такие интересные дела. Когда я зашла в помещение, меня никто не встретил, но за мной уже начали следить – прихожая была утыкана камерами наблюдения. Я прошла в комнату, увидела миловидную блондинку лет 25. Девушка рассказала мне, что их студия является лидером на рынке вебкама. Уже позже, когда я побывала в пяти офисах, привыкла, что каждый офис мнит себя лидером. Вебкам – это сфера, в которой всякая студия – лидер, ну принято у них так себя называть. После декламации заученного наизусть текста о достоинствах работы в их команде администратор подсунула мне анкету. Это называется у них "договором", но на деле - кроме этого слова в нем нет ни одного признака официального документа. По "договору" я как модель не имею права спать на рабочем месте, курить, уходить в туалет без разрешения дежурного. Также я обязана общаться с клиентами только на английском языке, убирать свои волосы с рабочего места после смены. Мне запрещено слушать в видеочатах русскую музыку. В договоре нет ни одного пункта об обязанностях студии перед мной. Я подписываю липовую анкету, захожу в комнату - это мое рабочее место. Стул, кресло или небольшой диван, стол, компьютер, лампа, салфетки или туалетная бумага, хлоргексидин - вот и все убранство условной вебкам-студии. Каждая смена проходила рутинно: приходила, включала компьютер, запускала трансляцию на сайтах – Jasmin, Chaturbate, ImLiVe, Flirt4free. На меня любили смотреть иностранцы 40-60 лет. Мужчины хотели посмотреть на удовлетворяющую себя девушку, но я работала в категории Hot Flirt, мне нельзя было раздеваться. Чтобы не растерять зрителей, приходилось забалтывать их. Я включала Шопена, спрашивала их мнение о музыке, а в ответ меня просили показать грудь. Приходили ко мне в чат и необычные посетители: один мужчина просил почитать ему Библию, другой - кавказец читал нотации, что женщина должна быть целомудренной, а затем просил раздеться на камеру. Иногда в студиях проходили фотосессии – нужно было хотя бы надеть шорты, короче домашних женских трусов. Чтобы не раздеваться, приходилось врать, будто у меня менструация. В вебкам-студиях я проработала не больше недели. Меня не устраивало отношение администраторов – мне указывали, как одеваться, уговаривали раздеться, клиенты унижали. А я не устраивала директоров и администраторов – не хотела оголять тело, выполнять действия сексуального характера. Но этот опыт был мне нужен, ведь я смогла создать интересный текст. Анна Байкова

В игре как в жизни – всем нужны от тебя только деньги

Когда мне было 16 лет, на новогодних каникулах друг предложил мне подработку в интеракивном музее профессий для школьников. Я был инструктором в игротеке для детей: ко мне приходили ребята, мы садились в круг и я рассказывал им о какой-либо по профессии. Это было погружение в профессиональную реальность: дети пробовали себя в разных специальностях. Я был наставником ребят, которые изучали работу журналиста, метростроителя, туристического гида. Когда дети были работниками прессы, они бегали и брали интервью - у родителей и других стажеров. В роли экскурсоводов мы вместе искали сокровища. А когда играли в метростроителей, командой строили пути сообщения. Больше других мне запомнился первый рабочий день. Я тогда не знал всех профессий, которые там были. Мне казалось, что достаточно понимать только свои компетенции. С увлечением я рассказывал своим подопечным о работе метростроителя. Мы уже начали погружаться в игровую реальность, как тут в наш домик ворвались мальчишки в ярких жилетах и начали кричать: "Нам нужны ваши деньги! Отдавайте деньги!" Я не понял, что происходит. Возникла пауза. Ворвавшиеся ждали купюры, а мои подопечные вопрошающе смотрели на меня. Я недоуменно задал мальчишкам в ярких жилетах вопросы: "Вы кто? Какие деньги? Зачем?" Дети хором объяснили, что они инкассаторы, представляют банк города и я должен отдать им деньги. Когда все стало известно, я выполнил их просьбу. А чтобы не потерять авторитет в глазах своих подопечных, объяснил им, что всегда нужно уточнять у других, кем они являются, и только потом отдавать деньги. Короче, выкрутился и жизни научил. Мне очень понравилась сама организация расписания работы - никогда не было ошибок, всегда учитывали мнение стажера. На смене был старший мастер, который находился рядом, он помогал мне. Работать здесь было приятно и порой забавно. Никита Чуркин

Передумала быть самостоятельной

В 14 лет, когда мои друзья и я получили паспорт, мы решили, что теперь нужно обязательно устроиться на работу. Были уверены, что работодатели нуждаются в молодых и креативных, будут платить нам миллионы… Почему бы и нет? В школу пришла дама из центра занятости населения, предложила посетить ярмарку вакансий. Она убедила нас (или мы сами придумали), что там подберут работу, исходя из наших интересов и навыков. Я и мой одноклассник загорелись желанием стать сильными, независимыми, богатыми людьми. И уже на следующий день пришли на ярмарку вакансий - только ярмарка оказалась слишком маленькой. Вариантов вовсе не было, нам сразу сказали, что единственная работа, которую они могут предложить - это вакансия курьера, который доставляет заказчикам транспондеры. Мы должны были развозить транспондеры покупателям, производить оплату товара, объяснять клиентам, как пользоваться продуктом компании и привозить в офис деньги, полученные за продажу и доставку. И так несколько раз. Работа официальная, поэтому бюрократической рутины никак не избежать: открыли трудовую книжку, сделали банковскую карту, встали на учет в налоговой. После завершения бумажной волокиты мы отправились в офис по месту устройства. Наверное, это было здание бывшего завода. Темные запутанные коридоры, склады, пустующие помещения. Каждый раз меня преследовало ощущение, что кто-то выскочит из-за угла и отнимет мои сэкономленные с обеда 300 рублей. Быстрым шагом выйдя из здания, я спешила к адресу заказчика - и здесь не везло: часто они находились в промышленных зонах, поэтому бурная фантазия заставляла мое сердце стучать быстрее. Чаще всего покупатели ждали меня настолько далеко, что я успевала отвезти только один транспондер за день. Больше четырех часов несовершеннолетним нельзя работать, поэтому выручка была маленькой. Ужасно было и то, что мы с Егором были не единственными школьниками, желающими стать самодостаточными в финансах, - пока дождешься транспондер, просидишь часа два в очереди таких же подростков, которые хотят доставить заказ. А это трата положенных законом четырех часов. Зашел в здание офиса – время пошло. Через месяц на мою карту пришла зарплата - около 600 рублей. Я передумала быть самостоятельной: "Мам, кинь на карту 5000". Аглая Горбенко

Теория удвоения купюр

Когда мне исполнилось 18 лет, я устроилась в кафе "Чайная ложка" работником-универсалом: выполняла роль официантки, оформляла заказы на кассе, пекла блины и готовила десерты. Собеседование прошло очень мило: рассказали о моих обязанностях, назвали зарплату, поговорили о моей мотивации, взяли в команду. На собеседовании я увидела симпатичного молодого человека, он мне понравился. Обрадовалась, что с таким парнем буду работать. В общем, интервьюирование с работодателем прошло успешно. На этом позитивные эмоции закончились. На работе я должна была выполнять множество задач - протирать столы, принимать заказы, уносить и приносить блюда, готовить еду и очень вежливо разговаривать с гостями. Последнее оказалось самым трудным, потому что "клиент всегда прав", но на деле клиент не всегда прав, а иногда и ведет себя очень странно. Однажды ранним утром, когда работали только мой напарник и я, к нам пришел мужчина лет 40, он подошел ко мне и сказал, что очень хочет есть, что он ужасно голоден. Затем он положил разорванные на две части сто рублей на кассу. Мой напарник, который старше меня на несколько лет и опытнее в этой сфере, не придумал ничего лучше, чем просто уйти. Так 18-летняя я наедине осталась с 40-летним посетителем, внутренний возраст которого 4-5 лет. Я сказала ему, что никак не могу помочь. Мужчина начал орать, рычать, плакать, обещать, что пожалуется маме на нас, что она обязательно всех отругает. Потом к нему подошел другой наш посетитель, дал ему 100 рублей, чтобы он наконец перестал истерить и купил еду. Испугавший меня и других клиентов гость взял деньги. Мы успокоились. Но тут он разорвал и эту купюру на две части, положив бумажки на кассу. Наверное, он думал, если порвать купюру, то денег станет в два раза больше. В итоге мужчину вывели вон. Странных клиентов было много: приходили молодые люди, которые хотели произвести впечатление на своих девушек, показать, свой "мужской характер", поэтому они унижали официантов, кричали на них, демонстративно уходили из кафе, если что-то не нравилось. Мне надоело, что на мне люди срываются, поэтому я в скором времени последовала за этими молодыми людьми - тоже ушла из "Чайной ложки". Да и к тому же любовь с симпатичным официантом не состоялась, он оказался занят другой девушкой. Анна Байкова

"Смотрела телевизор и делала домашку"

В 2011-2012 году, когда я училась в восьмом классе, знакомые предложили мне поработать в киоске, где продавались CD- и DVD-диски. Так я стала продавцом-консультантом выходного дня. Посетителей в магазине было мало, ведь тогда уже был Интернет. Поэтому в рабочее время я могла делать заданную в школе домашнюю работу. Приятным бонусом стали просмотры новых фильмов. На этом плюсы закончились. У меня была плохая выручка, потому что не хватало навыков в сфере продаж. Кроме того, тогда не было электронной базы, в которой указывается информация о том, на какой полке в каком ряду находится интересующий покупателя фильм. Не всегда получалось найти нужный диск, поэтому я говорила посетителям магазина, что данного фильма нет в наличии. Поэтому в день я получала всего 200 рублей, которыми пополняла мобильный счет - раньше мы общались через СМС, деньги на телефоне быстро заканчивались. Помню,как неловко я продавала фильмы для взрослых - школьница все-таки. А ведь именно они составляли большую часть выручки. Примерно через полгода работа в магазине цифровых носителей мне надоела. Вдоволь насмотревшись кино, я уволилась. Благодаря этой работе я осознала ценность денег и поняла, как сложно их зарабатывать Надежда Антонова

Фото: Piter.tv, Pixabay

Текст: Мария Поликарпова / Piter.tv