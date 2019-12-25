Вчерашний день стал самым солнечным за эту зиму в Петербурге

По словам Колесова, шансов на более низкие температуры в этом сезоне уже нет, так как начинается постепенное потепление.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погодных условиях в городе и Ленобласти. Несмотря на ожидания, минувшая ночь не стала самой холодной этой зимой. Температура в городе опустилась до -13…-15 градусов, а в Ленинградской области, в районе от Волосова до Любани, столбики термометров показывали -18…-20 градусов.

По словам Колесова, шансов на более низкие температуры в этом сезоне уже нет, так как начинается постепенное потепление.

Посмотрим, что нам приготовит март. Александр Колесов, синоптик

Вчерашний день стал самым солнечным за эту зиму. Солнце светило 5,7 часа, что стало рекордом для текущего сезона. Для сравнения, 4 и 7 февраля продолжительность солнечного сияния едва достигала 5 часов.

Сегодня в Петербурге также ожидается солнечная погода. Днём ожидается до -2 градусов. Ветер слабый, западный, что делает погоду комфортной для прогулок.

В ближайшие дни влияние антициклона сохранится. Осадков практически не ожидается, лишь местами в области возможны небольшие снегопады. Температура продолжит повышаться, к воскресенью достигнув слабоположительных значений.

Фото: Piter.tv