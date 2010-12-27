Ординарная улица закроется для транспорта на месяц

На участке будут прокладывать канализацию.

С 18 октября несколько участков дорог в Приморском и Петроградском районе закроются для транспорта, об этом предупреждает Государственнаяадминистративно-техническая инспекция.

С завтрашнего дня и до 17 ноября прокладка канализации на Петроградке не даст проехать по Ординарной улице у набережной реки Карповки. Объехать неудобный участок можно будет по Левашовскому и Чкаловскому проспектам.



В то же время продолжатся строительные работы на Шуваловском проспекте. Освободится участок от Южной улицы до Александровской с перекрестками лишь к 22 августа следующего года. Здесь можно будет воспользоваться объездом по Славянской и Южной улицам.

Напомним, что матч "Зенит" – "Ростов" перекроет движение на нескольких улицах Петербурга.

Фото: Piter.TV