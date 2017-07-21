Петербуржец инсценировал ограбление своего приятеля с помощью двух друзей

Молодой человек 18 лет договорился с друзьями, чтобы они инсценировали нападения на него и его товарища. В итоге у 17-летнего пострадавшего украли 1,3 тысячи рублей и мобильный.

Полиция раскрыла странную схему ограбления двух молодых петербуржцев. Еще 23 июня около половины десятого вечера у дома 40 на Фермском шоссе на двоих молодых людей 17 и 18 лет напали неизвестные. Злоумышленники угрожали им пистолетами и электрошокером. Грабители отобрали 1,3 тысячи рублей, мобильные телефоны и наручные часы старшего. После этого нападавшие скрылись. Общий ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

В ходе разбирательства полиция выяснила неожиданные подробности преступления. Оказалось, что жертв в нападении было не две, а одна. Старший их пострадавших инсценировал нападение на самого себя и товарища. Для этого дела он привлек своих друзей 16 и 20 лет. Целью этой схемы стало желание завладеть имуществом товарища.

18-летний парень оказался настоящим преступным стратегом: он выдал друзьям пневматические пистолеты, электрошокер и медицинские маски. Он распределил между ними роли, а также выбрал место и время для спектакля. Он специально позвал гулять своего 17-ленего знакомого к тому дому на Фермском шоссе.

Организатора и его подельников задержали. Похищенные вещи частично изъяли. Двое исполнителей находятся под стражей, планировщика отпустили под подписку о невезде. Полиция подозревает, что молодой человек мог проделывать такую схему и с другими знакомыми. Проводится расследование, возбуждено уголовное дело.