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В Зеленогорске именинник на свой​ день рождения​ в кафе «пригласил» бригаду скорой помощи.
Сегодня, 15:37
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Зеленогорске именинник на свой​ день рождения​ в кафе «пригласил» бригаду скорой помощи.

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Росгвардия остановила день рождения буйных петербуржцев в Зеленогорске после вызова скорой помощи.

Прибывшие спасать людей​ медики нарвались на грубость и оскорбления нетрезвых граждан. Кроме того, один из хулиганов ударил врача по ноге.​ Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Наряд Росгвардии, прибыв по сообщению о происшествии, задержал на месте двух​ мужчин 36 и 40​ лет, совершивших ложный вызов медиков. 

Их отправили отмечать день рождения в 81 отделе полиции.

Ранее сообщалось, что петербуржец не заплатил за бензин и получил уголовное дело.

Фото: Росгвардия Петербурга
 

Теги: росгвардия, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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