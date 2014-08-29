В Зеленогорске именинник на свой​ день рождения​ в кафе «пригласил» бригаду скорой помощи.

Прибывшие спасать людей медики нарвались на грубость и оскорбления нетрезвых граждан. Кроме того, один из хулиганов ударил врача по ноге. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.
Наряд Росгвардии, прибыв по сообщению о происшествии, задержал на месте двух мужчин 36 и 40 лет, совершивших ложный вызов медиков.
Их отправили отмечать день рождения в 81 отделе полиции.
Ранее сообщалось, что петербуржец не заплатил за бензин и получил уголовное дело.
Фото: Росгвардия Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все