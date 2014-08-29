В Зеленогорске именинник на свой​ день рождения​ в кафе «пригласил» бригаду скорой помощи.

Росгвардия остановила день рождения буйных петербуржцев в Зеленогорске после вызова скорой помощи.

Прибывшие спасать людей​ медики нарвались на грубость и оскорбления нетрезвых граждан. Кроме того, один из хулиганов ударил врача по ноге.​ Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Наряд Росгвардии, прибыв по сообщению о происшествии, задержал на месте двух​ мужчин 36 и 40​ лет, совершивших ложный вызов медиков.

Их отправили отмечать день рождения в 81 отделе полиции.

Ранее сообщалось, что петербуржец не заплатил за бензин и получил уголовное дело.

Фото: Росгвардия Петербурга

