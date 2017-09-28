Экстремальная прогулка по "Красному треугольнику" привела к травмам школьницы

15-летняя школьница получила травмы во время экстремальной прогулки по территории завода "Красный треугольник". Девочку отвезли в больницу с многочисленными переломами и ранами.

В среду, 27 сентября, около четырёх часов в Детскую больницу имени Раухфуса привезли 15-летнюю девочку. У пациентки врачи диагностировали перелом правой кисти и правой лучевой кости, подвздошной кости, кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Общее состояние оценили как средней степени тяжести.

Предварительно известно, что пострадавшая вместе с подругой устроила экстремальную прогулку на территории заброшенного завода "Красный треугольник" на Обводном канале. Девочка оступилась и упала с высоты второго этажа одного из корпусов.