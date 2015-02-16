15-летний самокатчик сбил пожилую пару в Купчино

На месте происшествия юноша дождался полицейских.

Во Фрунзенском районе Петербурга 23 мая произошло ДТП с участием электросамоката, передают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

На Пражской улице около дома №33 15-летний подросток на самокате наехал на пожилую пару. В результате 50-летнюю женщину госпитализировали. На месте происшествия юноша дождался полицейских. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее прокуратура Петербурга заинтересовалась ДТП с участием маленького самокатчика и троллейбуса. Ребенок остался жив. Сейчас он находится в больнице.

Фото: piter.tv

