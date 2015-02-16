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15-летний самокатчик сбил пожилую пару в Купчино
Сегодня, 21:20
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15-летний самокатчик сбил пожилую пару в Купчино

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На месте происшествия юноша дождался полицейских.

Во Фрунзенском районе Петербурга 23 мая произошло ДТП с участием электросамоката, передают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

На Пражской улице около дома №33 15-летний подросток на самокате наехал на пожилую пару. В результате 50-летнюю женщину госпитализировали. На месте происшествия юноша дождался полицейских. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее прокуратура Петербурга заинтересовалась ДТП с участием маленького самокатчика и троллейбуса. Ребенок остался жив. Сейчас он находится в больнице.

Фото: piter.tv
 

Теги: пожилая пара, самокат, юноша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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