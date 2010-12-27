Тесс Холидей шокировала поклонников фотографией с двухлетним сыном

На снимке 33-летняя модель сидит в ванне с ребенком абсолютно голая.

Тесс Холидей шокировала своих поклонников фотографией с двухлетним сыном Боуи. На снимке 33-летняя модель plus-size сидит в ванне вместе с ребенком абсолютно голая. Фото опубликовано в Instagram знаменитости.

Тесс Холидей неоднократно заявляла, что гордится своим телом и не стесняется выкладывать откровенные снимки в свои социальные сети. Однако фото, которое модель опубликовала 19 июля, повергло в шок даже самых раскрепощенных фанатов. На кадре молодая мама принимает ванну вместе со своим сыном Боуи. При этом нога Тесс задрана вверх (недавно она сделала новую татуировку, и ее пока нельзя мочить). Интимные места молодая мама прикрыла рукой и стикерами, однако это не помогло. Фолловеры обрушились на знаменитость с критикой. "Это уже слишком", "Ты же мать, подумай, чему ты учишь своего ребенка", "Совсем уже с ума сошли со своим бодипозитивом", "Помогите мне это развидеть", — написали обескураженные пользователи интернета.

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Фото: Instagram / tessholliday