В состав каждого набора входят товары длительного хранения.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что в Петербурге пенсионерам раздадут 10 тысяч продуктовых наборов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Известно, что в каждый набор входят продукты длительного хранения. Продуктовая корзина состоит из макарон, муки, гречи, риса, тушенки, подсолнечного масла, сахара, чая и мыла.

Помощь оказывается с учетом данных о количестве проживающих в каждом районе пожилых людей, многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации, которые имеются в реестре получателей социальных мер поддержки Комитета по социальной политике сказано в сообщении.

Отмечается, что продукты передала одна из торговых сетей. Соответствующие наборы петербургским пенсионерам раздадут волонтеры.

Добровольцы снабжены всеми защитными средствами. Более того, каждый день молодые люди заполняют чек-листы самочувствия и измеряют температуру.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге после карантина открывается роддом №16.

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