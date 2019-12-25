Вчера в учреждении провели дезинфекцию.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что в Петербурге после карантина открывается роддом №16. Об этом сообщает прес-служба Комитета по здравоохранению Северной столицы.

Известно, что в четверг, 16 апреля, в роддоме провели необходимую дезинфекцию. Отмечается, что уже сегодня в учреждении возобновят прием пациенток.

Предполагается, что роддом №16 возьмет на себя нагрузку роддома №17. Напомним ,что в последнем в настоящее время проводится тестирование пациентов и сотрудников на COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что коронавирусом заразились больше 30 кадетов-нахимовцев, прибывших на репетицию парада в Москву.

Фото:официальный сайт роддома 16