10 рублей за проезд в городском транспорте заплатили 1,3 млн раз в Петербурге

Более 117 тыс. пассажиров пользовались бесплатными поездкам в рамках "60 минут". Напомним, что за три и более пересадок в течение часа не берут плату в рамках тарифа.

В прошлом месяце жители и гости Петербурга 1,3 млн раз заплатили за проезд на наземном общественном транспорте 10 рублей. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова в понедельник, 30 мая.

Такая возможность появилась, благодаря тарифу "60 минут". Так, вторая поездка на общественном транспорте в течение часа стоит 10 рублей, если она оплачивалась "Подорожником".

Всего "подорожником" воспользовались за апрель 16,2 млн раз. Более 117 тыс. пассажиров пользовались бесплатными поездкам в рамках "60 минут". Напомним, что за три и более пересадок в течение часа не берут плату в рамках тарифа.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге с 1 июня еще 57 автобусных маршрутов начнут работать без кондукторов. Окончательно реформа завершится в середине лета.

Фото: Piter.tv

