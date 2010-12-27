10 лет назад "Зенит" выиграл Кубок УЕФА

14 мая 2008 года на стадионе в Манчестере "Зенит" выиграл у шотландского "Рейнджерс" со счетом 2:0.

В понедельник, 14 мая, исполняется 10 лет с победы "Зенита" в Кубке УЕФА. Ровно десять лет назад футбольный клуб впервые завоевал его в сезоне 2007-2008.

14 мая 2008 года на стадионе в Манчестере "Зенит" выиграл у шотландского "Рейнджерс" со счетом 2:0. Оба гола забил Андрей Аршавин.

Отметим, что в этом году сине- бело- голубые выбыли из борьбы за Кубок УЕФА. Они сыграли в ничью матч против "Лейпцига" в 1/8 финала. По итогам сезона "Зенит" поднялся в рейтинге до 16-го места. По итогам пяти сезонов остается пока самым успешным кубом страны в еврокубках. Футболисты обошли ЦСКА, занимающий 35-е место, а также "Краснодар", "Локомотив", "Рубин", "Динамо" и другие российские клубы.

Фото: ФК "Зенит" / официальный сайт.