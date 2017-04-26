Чудесное везение: Жуткий дрифт автомобиля на трассе Железногорск - Красноярск попал на видео

В этом дорожном инциденте сильно повезло трем автомобилям и ребенку - пешеходу

Сегодня утром в популярной социальной сети ВКонтакте появилось видео дорожного инцидента, который произошел сегодня утром на трассе Железногорск - Красноярск.

На опубликованных кадрах видео, записанными на видеорегистратор автомобиля очевидца происшествия, отчетливо видно как впередиедущий отечественный автомобиль едет с большой скоростью по трассе, где стоит ограничение в 40 километров в час. У нерегулируемого пешеходного перехода автомобили останавливаются, чтобы пропустить пешехода, мальчика - школьника.

Водитель отечественного автомобиля на полной скорости пытается уйти от неминуемого столкновения, резко выворачивает авто влево и уходит в занос. При этом автомобиль вылетает на встречную полосу движения, делает полный оборот, слегка задевает встречный автомобиль, делает еще оборот и врезается багажником в забор.

В такой ситуации все обошлось как можно лучше для всех участников движения. Ребенок благополучно пересек проезжую часть.

Видео: YouTube/kraschp