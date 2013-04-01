"Викинги" 4 сезон: 14 серия выходит в эфир, Рагнара держит в плену Харальд Прекрасноволосый

На экраны выходит очередной эпизод сериала "Викинги" 4 сезон. 14 серию смотреть онлайн можно будет 21 декабря, перевод будет в день премьеры или на следующее утро. Пока викинг в плену, его бывшая и нынешняя жены делят Каттегат.

В сети совсем скоро состоится премьера новой серии исторического сериала "Викинги" 4 сезон. В грядущей 14 серии история не отойдет от своей привычной атмосферы: жестокость, жажда мести и честного поединка. Сценаристы подготовили много интересного в новом эпизоде.

Даже название предстоящей серии говорит, что она предшествует чему-то великому. Значит сериал разгонится и начнет сыпать на зрителей головокружительными действиями. Но пока мы следим за двумя линиями: скитания Рагнара с Иваром Бескостным, а также противостояние бывшей и нынешней жены Лодброка.

Насколько мы помним, предыдущая серия закончилась на достаточно волнительной ноте. Рагнар решает сдаться властям той страны, куда их занес ураган на море. Правда, перед этим Лодброк вместе с сыном перебили остатки своего войска. Потому что те сомневались в способностях конунга. А также потому, что вдвоем сдаваться властям гораздо безопаснее. В последней сцене 13 серии Рагнар и Ивар приходит к воротам поселения, и в них целятся лучники.

Промо 14 серии немного показывает, что же ждет великого викинга и конунга в плену. Однозначно, местные жители не любят северян. Те нападали на них ради наживы. Итак, угодив в плен, Рагнар сделал хороший подарок для своих врагов. В первых же кадрах его избивают рыцари, закованные в броню. Викинг даже не сопротивляется, а на него все равно нападают втроем. За избиением отца наблюдает Ивар Бескостный. Сына викинга связали и положили на лошадь.

Судя по всему, Харальд Прекрасноволосый не мог позволить убить Лодброка, не пообщавшись с ним. Мы видим сцену, где король и конунг за столом. Только Харальд поедает еду за одним концом, а викинг стоит в клетке на другом конце. Видимо, Рагнар сумел задеть правителя. Он намекает ему, что в его положении он никогда не будет свободным. Тот злится и открывает клетку. Возможно, Харальд старается доказать таким образом, что он не боится самого опасного пленника своей крепости. Правда перед этим Лодброка перевозили в кандалах и долгое время продержали в темнице. Но тот смело ступает из клетки и расправляет плечи.

А в Каттегат ворвались войска Лагерты. Она готова захватила как само селение, так и Аслауг. Но та выходит к ней в полном облачении. И кидает меч в ноги своей соперницы. Оставшиеся в селении сыновья Рагнара находятся в плену, так как женщины обманом затянули их к себе. Лагерта обвиняет Аслауг в ведовстве. На что та отвечает, что ее муж (Рагнар) захотел быть с ней. Лагерта почти плача замечает, что новая жена конунга пришла в ее дом (Каттегат раньше был ее домом). Но Аслауг лишь презрительно отвечает той и бросает меч на землю. Далее новая жена Рагнара гордо удаляется. Что ждет всех плененных родных Лодброка пока остается загадкой. Зрители смогут узнать об этом только в новой серии.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо серии