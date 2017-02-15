Уникальное видео редчайшего явления: рев снежного барса изумил слушателей

Ранее считалось, что снежные барсы не умеют издавать громкие звуки

Видеоролик с "мяуканьем" снежного барса изумляет смотрящих и набирает популярность в интернете.

Снежный барс (Ирбис, Снежный леопард) крупный хищник из семейства кошачьих. Обитает высоко в горах Центральной Азии. В зоопарках и при посторонних снежные барсы никогда не издают громких звуков, как остальные крупные кошачьи. Поэтому долгое время считалось, что ирбисы умеют только тихо "мурлыкать" и мяукать. Снежный барс - исчезающее животное и занесено в "Красную Книгу".

Ученые, которые изучают этих загадочных и редких животных, установили "фотоловушки" на хребте Тункинские Гольцы в Восточных Саянах Бурятии. На эти фотоловушки снежные барсы попадали не один раз. Но громкое рычанье дикого ирбиса попало на видео впервые. "Свадебный рык" самца барса изумил слушателей. Звук довольно громкий и совсем не напоминает соловьиные трели.

Под размещенным видео в интернете комментарии пестрят веселыми сообщениями. "Что-то среднее между моим котом и пьяным соседом дядей Игорем", "Брутальное "мяу"﻿, "Я вот так же по утрам в пустой холодильник мявкаю", - вот только некоторые из них. А один мужчина признался, что поставил себе этот звук на звонок друга в мобильный.

Видео: YouTybe/Тимофей К