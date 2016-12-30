ДТП: в Пермском крае легковушка вылетела на встречку

Появилось видео аварии, последствия которой ликвидировали сотрудники МЧС.

Накануне, 16 января, в 11.55 под Пермью произошла серьезная авария. На трассе Голдыри – Орда – Октябрьский около села Шляпника легковушка вылетела на встречку. На кадрах можно заметить, что, вероятно, виновник аварии не справился с управлением и его занесло. В результате заноса он вылетел на встречку и протаранил автомобиль, с которого и была сделана запись. После аварии очевидцы события вызвали спасательные службы. Как сообщает МЧС по Пермском краю, сообщение о ДТП поступило в 12.10. На место происшествия выехали 4 человека и 1 ед. техники.

Спасательные службы предупреждают об опасности на дорогах. Во избежание трагических последствий соблюдайте ПДД, не нарушайте скоростной режим и будьте внимательны. Ранее мы сообщали, что под Тосно "ВАЗ" на зебре сбил пенсионерку и уехал.

Видео: youtube, RussAutoNews