Под Тосно "ВАЗ" на зебре сбил пенсионерку и уехал

Пожилая женщина скончалась от полученных травм. Водитель не найден.

Накануне вечером, 16 января, легковушка задавила пешехода на зебре. Инцидент произошел около 17.30 в Тосненском районе на подъезде к городу. Известно, что женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель отечественного автомобиля, видимо, не заметил пенсионерку или не захотел уступить ей дорогу. В итоге он влетел в пешехода, затем скрылся с места аварии.

Очевидцы происшествия вызвали скорую. Однако медики не смогли спасти жизнь 68-летней женщины. Она скончалась от полученных травм до приезда в больницу. В данный момент устанавливают детали трагедии. Разыскивают виновника аварии. Вероятно, наезд был совершен на синем ВАЗе-2199.

Спасательные службы предупреждают об опасности на дорогах. Во избежание трагических последствий будьте внимательны. В темное время суток пешеходы обязаны иметь на одежде светоотражающие элементы. Не нарушайте ПДД и скоростной режим. В случае аварии, окажите первую помощь и дождитесь спасателей.

Ранее мы сообщали, что из-за гололеда легковушка перевернулась и влетела в дом на Таллинском шоссе.