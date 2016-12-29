ДТП: из-за гололеда легковушка перевернулась и влетела в дом на Таллинском шоссе

Иномарку занесло, и она врезалась в бордюр. Женщина-водитель не пострадала.

Сегодня, 13 января, около 11.30 на Таллинском шоссе близ Шундорово автоледи не справилась с управлением и протаранила дом. По словам очевидцев, во время движения легковушку занесло. При развороте иномарка задела бордюр, затем в полете перевернулась на крышу. На кадрах видно, что машина снесла ограждение и, вероятно, на скорости влетела в кирпичную постройку. Затем отрикошетила в сторону.

Свидетели происшествия пишут, что автомобиль восстановлению не подлежит. Женщина, находившаяся за рулем легковушки, не пострадала. Скорее всего, она отделалась ушибами.



Спасатели предупреждают об опасности на дорогах. В связи с погодными условиями будьте внимательны. Во избежание трагических последствий соблюдайте правила ПДД и скоростной режим. В ближайшие выходные столбик термометра будет находиться в районе -1 градуса. Возможно гололедица. Ранее мы сообщали, что легковушка протаранила автобус в Екатеринбурге.

Фотографии: группа вконтакте "Транспортный КОЛЛАПС для жителей г. Красное Село"