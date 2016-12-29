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ДТП: из-за гололеда легковушка перевернулась и влетела в дом на Таллинском шоссе
Сегодня, 18:08
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Ustsova
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ДТП: из-за гололеда легковушка перевернулась и влетела в дом на Таллинском шоссе

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Иномарку занесло, и она врезалась в бордюр. Женщина-водитель не пострадала.

Сегодня, 13 января, около 11.30 на Таллинском шоссе близ Шундорово автоледи не справилась с управлением и протаранила дом. По словам очевидцев, во время движения легковушку занесло. При развороте иномарка задела бордюр, затем в полете перевернулась на крышу. На кадрах видно, что машина снесла ограждение и, вероятно, на скорости влетела в кирпичную постройку. Затем отрикошетила в сторону.

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Свидетели происшествия пишут, что автомобиль восстановлению не подлежит. Женщина, находившаяся за рулем легковушки, не пострадала. Скорее всего, она отделалась ушибами.

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Спасатели предупреждают об опасности на дорогах. В связи с погодными условиями будьте внимательны. Во избежание трагических последствий соблюдайте правила ПДД и скоростной режим. В ближайшие выходные столбик термометра будет находиться в районе -1 градуса. Возможно гололедица. Ранее мы сообщали, что легковушка протаранила автобус в Екатеринбурге.

Фотографии: группа вконтакте "Транспортный КОЛЛАПС для жителей г. Красное Село"

Теги: гололед дтп машина спб , дтп , новости санкт петербурга , перевернулась машина
Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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