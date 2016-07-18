Актер Владимир Толоконников скончался в Москве

Артист стал широко известным после роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме "Собачье сердце" Владимира Бортко.

В Москве скончался актер Владимир Толоконников. Артист умер на 75-м году жизни.

Сын Толоконникова сообщил о смерти отца в час ночи по московскому времени, передает РИА Новости со ссылкой на представителя театра Лермонтова в Алма-Ате, где на протяжении долгого времени работал актер. Собеседник агентства добавил, что артист недавно вернулся в Москву после съемок в Геленджике.

Толоконникова похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. В настоящее время дата похорон определяется. Прощание с актером пройдет в Алма-Ате 17 июня.

Владимир Толоконников стал широко известным после роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме "Собачье сердце" Владимира Бортко. За этот фильм он получил государственную награду РСФСР имени братьев Васильевых. Помимо этого, Толоконников был заслуженным артистом Казахской ССР.

Фото: eg.ru

Фото: parus-school.ru