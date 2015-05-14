Главный соперник "Шерлока" - сериал "Табу" с Томом Харди

Привет, любители мыльных историй! В начале января в России вышел ещё один сериал от компании BBC. "Табу" - проект, который уже стал самым обсуждаемым телесериалом этой зимы. Драма, состоящая из восьми серий, сценаристами которой стали Стивен Найт и отец Тома Харди – Чипс. Кстати, сам Том играет в сериале главную роль.

Джеймс Делейни спустя 10 лет возвращается из Африки домой, где его считали погибшим. Его появлению никто не рад, ведь у сестры с людьми из Ост-Индской компании заключён договор о передаче африканской земли – острова Нутка Зунд, принадлежавшей отцу Джеймса. Глава компании приказывает избавиться от внезапно появившегося наследника, но у Джеймса Делейни есть план, благодаря которому он сможет вернуть то, что принадлежало его отцу и наказать обидчиков.

Сегодня мы предлагаем разобрать самые интересные моменты сериала и узнать, чем же он может заинтересовать зрителя.

Фильм не основан на реальных событиях, но он рассказывает о истории XIX века, когда молодая Америка соперничала с Британией. А остров Нутка Зунд действительно существует, вот только находится он не в Африке, а в Северной Америке.

Стоит отметить актёрский состав сериала. Главу Ост-Индской компании Стюарда Стрэнджа сыграл – Джонатан Прайс – запомнившийся как Его Воробейшество в сериале "Игра престолов". Сводную сестру главного героя играет внучка Чарли Чаплина – Уна. А Георга IV играет Марк Гейтисс – тот самый Майкрофт Холмс из популярнейшего сериала "Шерлок".

Помимо мрачных лондонских улиц, грязных женщин и голодных детей - главных составляющих многих британских сериалов, в "Табу" создатели добавили колдовство, галлюцинации и оккультизм, что придаёт сериалу свою "изюминку".

Многие критики считают, что весь сериал везёт на себе один Том Харди, который выступил в проекте не только исполнителем главной роли, но ещё продюсером и сценаристом. Том вложил в сериал 10 миллионов фунтов стерлингов, а вернулось ему лишь 8. Но создатели надеются, что вернут деньги на платных скачиваниях и DVD дисках. В России же вы можете посмотреть сериал на каналеTV1000 Premium HD . До новых серий!

Использованы материалы сайта youtube

Екатерина Суворова, Алиса Лукьянова

Видео: канал Piter.TV