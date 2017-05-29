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"Полицейский с Рублевки" 13 серия: перед Гришей на горизонте замаячат 10 миллионов

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На ТНТ стартовал второй сезон комедийного сериала "Полицейский с Рублевки". На этот раз Гришу Измайлова и его коллег отправили в Бескудниково из-за серьезного проступка. Смогут ли ребята вернуть себе статус, деньги и положение, узнаем в свежих эпизодах.

Второй сезон "Полицейского с Рублевки" описывает нелегкую жизнь Гриши Измайлова, который за свой проступок был сослан в Бескудниково. Ему пришлось сменить дорогие иномарки на отечественные легковушки, а богатых клиентов на обычных хулиганов. Но Измайлов не сдается: он каждый день пытается доказать себе и окружающим, что достоин вернуться на Рублевку.

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И в 13 серии у Гриши наконец-то появляется шанс. Очень богатая девушка, его старая знакомая Вика, готова заплатить Измайлову крупную сумму денег, если тот поможет ей решить довольно щекотливый вопрос. Дело в том, что у девушки украли компрометирующие фотографии. И она сообщает Измайлову, что, к счастью или сожалению, не может обратиться к простому участковому. После таких слова Гриша начинает подозревать, что у Вики конфисковали "обнаженку". В результате, полицейский и девушка находят общий язык, ведь потерпевшая пообещала оперу несколько миллионов, по крайней мере, так Гриша сообщил Яковлеву.  Конечно, Измайлов жаждет помочь Вике: он готов, во что бы то ни стало, отыскать вора.

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Что касается остальных персонажей "Полицейского с Рублевки", то оперативники Дима, Олег и Саша, которые запустили свой канал, неожиданно становятся звездами интернета. Чем все действо закончится, узнаем уже сегодня. Не пропустите 13 серию в эфире ТНТ в 21:00.

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Фото и видео: официальная группа сериала вконтакте

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Категории: Лента новостей Кино

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