Пожар в Колпино обернулся уголовным делом

За гибель людей в промышленной зоне Петербурга в Колпино накажут виновных на 4 года лишения или ограничения свободы.

Как сообщает "Фонтанка.ру", по факту гибели людей в Колпино возбуждено уголовное дело. В четверг, 13 июля Следственный комитет расценил случившееся как причинение смерти по неосторожности. Виновным грозит до 4 лет лишения или ограничения свободы.



Напоминаем, что ангар на Загородной улице в Колпино загорелся в ночь на 13 июля. Пожарные устранили огонь за 30 минут. Пожар повлек за собой обрушение кровли, которая накрыла людей, находившихся внутри. Точное количество жертв устанавливается. По некоторым данным, при пожаре скончались семь приезжих из стран СНГ, которые жили и работали в промзоне.



Сейчас проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства инцидента.