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На Вознесенском шоссе горела бесхозная постройка
Сегодня, 16:33
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На Вознесенском шоссе горела бесхозная постройка

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Бороться с огнем отправились 10 спасателей на двух спецмашинах.

В Колпинском районе полыхала бесхозная постройка. Инцидент произошел на Вознесенском шоссе, 49, корпус 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14:35. Огонь охватил строение площадью 20 "квадратов".

Бороться с огнем отправились 10 спасателей на двух спецмашинах. Они справились за 45 минут.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: в Доме Союза художников во время пожара пострадали люди.

Фото: Piter.tv

Теги: вознесенское шоссе, мчс, пожар в колпино, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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