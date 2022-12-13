На Вознесенском шоссе горела бесхозная постройка

Бороться с огнем отправились 10 спасателей на двух спецмашинах.

В Колпинском районе полыхала бесхозная постройка. Инцидент произошел на Вознесенском шоссе, 49, корпус 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14:35. Огонь охватил строение площадью 20 "квадратов".

Бороться с огнем отправились 10 спасателей на двух спецмашинах. Они справились за 45 минут.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: в Доме Союза художников во время пожара пострадали люди.

Фото: Piter.tv