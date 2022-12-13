На Вознесенском шоссе горела бесхозная постройка

В Колпинском районе полыхала бесхозная постройка. Инцидент произошел на Вознесенском шоссе, 49, корпус 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14:35. Огонь охватил строение площадью 20 "квадратов".
Бороться с огнем отправились 10 спасателей на двух спецмашинах. Они справились за 45 минут.
Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее на Piter.tv: в Доме Союза художников во время пожара пострадали люди.
Фото: Piter.tv
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