Как сообщает "Фонтанка", вечером 6 июля в Гатчинском районе Ленобласти на станции Слудицы пожилой мужчина 68 лет выстрелил из обреза дробью в голову своей 29-летний гражданской жене. С травмами лица пострадавшую госпитализировали.
Агрессивного пенсионера задержали. Возбуждено уголовное дело.
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Агрессивный пенсионер из Гатчины выстрелил в голову молодой жене
В четверг вечером, 6 июля в Гатчинском районе Ленобласти пожилой мужчина выстрелил в голову молодой жене. Пострадавшая госпитализирована.
Как сообщает "Фонтанка", вечером 6 июля в Гатчинском районе Ленобласти на станции Слудицы пожилой мужчина 68 лет выстрелил из обреза дробью в голову своей 29-летний гражданской жене. С травмами лица пострадавшую госпитализировали.