Агрессивный пенсионер из Гатчины выстрелил в голову молодой жене

В четверг вечером, 6 июля в Гатчинском районе Ленобласти пожилой мужчина выстрелил в голову молодой жене. Пострадавшая госпитализирована.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 6 июля в Гатчинском районе Ленобласти на станции Слудицы пожилой мужчина 68 лет выстрелил из обреза дробью в голову своей 29-летний гражданской жене. С травмами лица пострадавшую госпитализировали.



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