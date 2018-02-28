Все происшествия Петербурга за 28 февраля: фото и видео

В Петербурге 28 февраля произошло несколько необычных происшествий, которые создали бурю обсуждений в сети. Piter.tv расскажет о каждой из них подробно.

В Санкт-Петербурге 28 января произошло несколько запоминающихся происшествий. Стоит отметить, что ДТП по городу за сегодняшний день было на удивление мало. Piter.tv публикует в этом материале все чрезвычайные происшествия, которые произошли за сутки в городе на Неве.

1. Погибший в отделении полиции Рустам Клычев пытался перед смертью предупредить жену СМС о грозящей трагедии. Оказывается, Рустам К. отправил жене смс-сообщение с текстовым содержанием: "ты даже не представляешь, что они со мной тут делают". Несмотря на это, в правоохранительных органах продолжают утверждать, что мужчина самостоятельно свел счеты с жизнью. Напомним, что мужчину нашли повешенным в камере.

2. По Невскому проспекту в ночь промчался молодой человек на крыше автомобиля. Шалость правонарушителей вызвали серьезную опасность. От такого развлечения могли пострадать ни в чем не виновные водители. Отметим, что молодой человек не был закреплен на крыше, поэтому в любой момент мог сорваться и оказаться под колесами машин.

3. Школьница убежала к взрослому возлюбленному, пытавшемуся подсадить ее на наркотики. Несовершеннолетняя девочка ради любовника хотела сбежать из квартиры родителей. Школьница намеревелась сбежать через окно к взрослому мужчине. Они собирались начать совместную жизнь. Однако, что-то пошло не так.

4. Трое неизвестных в Кудрово избили женщину, а после изнасиловали. На 27-летнюю девушку напали в лифте дома по Центральной улице. Пострадавшая возвращалась в вечернее время к себе в квартиру. Злоумышленники применили к жертве физическую силу, избив ее до потери сознания. Затем они затащили несчастную в квартиру, где изнасиловали.

5. В Петербурге пытались ограбить инвалида, но взять было нечего. Хозяин квартиры, расположенной на улице Стойкости, впустил в жилище незваных гостей в свитерах с погонами. Стоит отметить, что посетители навестили жителя квартиры в половине первого ночи. Однако пострадавший поверил преступникам на слово, и не стал проверять наличие удостоверений.

6. В Петербурге обнаружили гараж, забитый оружием. В гараже 65-летнего мужчины нашли много запрещенных "штучек". Стоит отметить, что ранее петербуржец не имел проблем с законом. В результате обысков было изъято около сотни патронов разного калибра, более трех десятков похожих на детонаторы предметов, несколько ручных финских осколочных гранат, а также ручную противотанковую, советскую осколочную и "лимонку". Кроме того, в помещении были найдены тротил, порох, пистолет, пара карабинов и составные части оружия.

7. Группа неизвестных обстреляла автомобиль петербургского предпринимателя. Злоумышленники подбежали к "Мерседесу", разбили стекла и похитили наличку. С сумкой денег преступники побежали к синему BMW, обстреливая авто предпринимателя. Потерпевший устроил погоню за обидчиками, однако им удалось оторваться и уехать в сторону КАДа.

Фото, видео: Pixabay, Instagram/mininartem, Вконтакте/Рустам К.