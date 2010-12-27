Школьница убежала к взрослому возлюбленному, пытавшемуся подсадить ее на наркотики

Несовершеннолетняя пыталась сбежать к любовнику через окно, но в итоге ее избранника ожидает тюрьма.

Несовершеннолетняя школьница ради любовника попыталась сбежать из квартиры родителей. Девочка хотела через окно сбежать к взрослому мужчине. Они собирались начать совместную жизнь. Однако, планам не удалось сбыться.

Представители правоохранительных органов предъявили избраннику юной девушки обвинение. Теперь его ждет уголовный срок не за совращение, а за наркотики. К ним он пытался склонить несовершеннолетнюю петербурженку. За данное преступление следует наказание в виде 10-15 лет лишения свободы.

Тревогу подняли родители пострадавшей. Они рассказали полиции, что в ночь на 20 февраля из квартиры по улице Политрука Пасечника сбежала их дочь. Девочка направилась домой к возлюбленному. Она оставила матери записку: “Я плохая, и больше мешать вам не буду”. Оперативники узнали, что покинуть помещение на втором этаже ей удалось при помощи провода, с которого она спустилась вниз.

Через неделю удалось установить местонахождение 15-летней беглянки. Взрослого молодого человека не смутил факт того, что он сожительствует со школьницей. Теперь 27-летнего нарушителя задержали на двое суток.

