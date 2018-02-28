Погибший в отделении полиции Рустам Клычев пытался перед смертью предупредить жену СМС о грозящей трагедии

Жена погибшего в полицейском участке мужчины сомневается в версии следствия из-за присланной супругом смс.

Стали известны новые подробности смерти петербуржца в Невском отделении полиции. Сообщается, что Рустам К. отправил жене смс-сообщение с таким текстовым содержанием: “ты даже не представляешь, что они со мной тут делают”. Несмотря на это, в правоохранительных органах продолжают утверждать, что мужчина самостоятельно свел счеты с жизнью. Напомним, что его нашли повешенным в камере.

Супруга заявила, что ощущает себя ответственной за случившееся. Она могла приехать в отделение, но не стала этого делать. В результате задержания вечером Наталье позвонили со сведениями о том, что ее супруга обнаружили мертвым. По версии следствия, Рустам К. самостоятельно принял такое решение. Инцидент произошел в 23 отделе полиции. Подробнее о случившемся Piter.tv писал в этом материале.

Официальной причиной летального исхода названо удушение. Пострадавшая твердо убеждена, что мужу помогли “уйти” из того мира. Оперативники настаивают над обратным. В ситуации разбираются представители Прокуратуры, которые посетили с проверкой место произошедшего.

Видео и фото: Вконтакте/Рустам К.