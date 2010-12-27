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В Петербурге пытались ограбить инвалида, но взять было нечего
Сегодня, 10:59
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Shdaria
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В Петербурге пытались ограбить инвалида, но взять было нечего

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В Петербурге "полицейские" лишили инвалида "подорожника".

В Санкт-Петербурге трое злоумышленников ограбили жителя Кировского района, сообщив, что они являются участковыми. Однако богатства пострадавшего разочаровали преступников.

Известно, что 48-летний хозяин квартиры, расположенной на улице Стойкости, впустил в жилище незваных гостей в свитерах с погонами. Стоит отметить, что посетители навестили жителя квартиры в половине первого ночи. Однако пострадавший поверил преступникам на слово, и не стал проверять наличие удостоверений.

Визитеры долго не думая преступили к делу: один из них нанес хозяину несколько ударов в лицо, двое быстро искали "добычу" на территории жилища и в карманах. Но этот "налет" оказался совсем неудачным. Оказалось, что у инвалида 2-й группы нечего похитить, позже преступники увидели в "подорожнике" ценность и забрали его. 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , подорожник , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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