Трое неизвестных в Кудрово избили женщину, а после изнасиловали

В Кудрово насильники втроем издевались над женщиной.

В Кудрово трое неизвестных избила петербурженку, а после совершила групповое изнасилование. В настоящее время преступников разыскивает полиция.

Известно, что на 27-летнюю женщину напали в лифте дома по Центральной улице. Пострадавшая возвращалась в вечернее время к себе в квартиру. В ограниченном пространстве на нее напали злоумышленники. Они применили к жертве физическую силу, избив ее до потери сознания руками. Затем они затащили несчастную в квартиру, где изнасиловали.

Сейчас женщина приходит в себя. Ее нашли соседи, которые вызвали медиков. Изначально жертву пришлось госпитализировать, но сейчас она опущена на домашнее лечение. Медики диагностировали у пациентки черепно-мозговую травму.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело. Сообщается, что на вид двум мужчинам было около 45-50 лет. Лицо третьего нападавшего она не видела.

