Бездыханное тело внука Сталина нашли на улице в Москве

Потомок вождя СССР упал в обморок на одной из улиц столицы. Очевидцы события вызвали медиков.

Сегодня, 22 декабря в Москве на 81 году жизни умер внук Иосифа Сталина. Евгений Джугашвили прогуливался по столице и внезапно упал. Свидетели происшествия вызвали скорую. Но врачи уже не смогли спасти жизнь пожилого мужчины. Причина смерти внука Сталина – остается загадкой. Об этом сообщает Петербургский дневник.



Прозаично, что Евгений погиб спустя несколько дней со дня рождения Сталина. Он, как и его дед, определенный период своей жизни был военным. Родился в семье старшего сына Сталина – Якова Джугашвили. Дочь вождя Светлана и его внучка Галина считали его самозванцем, впрочем, тбилисский суд признал его родство с Иосифом Виссарионовичем.



Стоит отметить, что в 90-х гг. он сыграл своего отца в фильме "Яков, сын Сталина". Вообще, Евгений Джугашвили кандидат исторических и военных наук. Около 15 лет он возглавлял Новую коммунистическую партию Грузии. А в 2015 году свет увидела книга его пера "Мой дед – Сталин. Он – святой".