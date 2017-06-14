Ночью в Петербурге сгорел автобус из соседнего региона

Пожарная служба минувшей ночью тушила загоревшийся автобус. Как рассказывают жители Невского района, пострадавшая машина стояла заброшенной на одном месте несколько месяцев.

Ночь со вторника на среду, 14 июня, не обошлась без автомобильных пожаров. Только в этот раз полыхал автобус MAN. Около трех часов ночи в оперативную службу МЧС сообщили о возгорании около дома 13 на улице Крупской в Невском районе Северной столицы.

Прибывшие на место спасатели определили, что огонь охватил пассажирский автобус. В результате пожара выгорел весь салон. Пожарному расчету потребовался почти час на ликвидацию возгорания. В 03.48 от огня не осталось и следа.

Пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" отмечают, что сгоревший автобус простоял на одном месте около полугода. На фотографиях видны номера автомобля: судя по всему он зарегистрирован в Великом Новгороде.

Накануне произошел страшный случай с огнем. Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге строитель поджег себя, разводя огонь в мангале.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург