Ночью в Петербурге сгорел автобус из соседнего региона

Ночь со вторника на среду, 14 июня, не обошлась без автомобильных пожаров. Только в этот раз полыхал автобус MAN. Около трех часов ночи в оперативную службу МЧС сообщили о возгорании около дома 13 на улице Крупской в Невском районе Северной столицы.
Прибывшие на место спасатели определили, что огонь охватил пассажирский автобус. В результате пожара выгорел весь салон. Пожарному расчету потребовался почти час на ликвидацию возгорания. В 03.48 от огня не осталось и следа.
Пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" отмечают, что сгоревший автобус простоял на одном месте около полугода. На фотографиях видны номера автомобля: судя по всему он зарегистрирован в Великом Новгороде.
Накануне произошел страшный случай с огнем. Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге строитель поджег себя, разводя огонь в мангале.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург