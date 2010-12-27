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В Петербурге строитель поджег себя, разводя огонь в мангале
Сегодня, 10:28
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Asyaromanenkova
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В Петербурге строитель поджег себя, разводя огонь в мангале

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Мужчину со стройки на Маршала Казакова доставили в реанимацию с серьезными ожогами. По предварительным данным, пострадавших загорелся во время разжигания мангала.

Во вторник, 13 июня, на стройку у дома 70 на улице Маршала Казакова вызвали скорую помощь. Около половины одиннадцатого ночи тут произошло страшное ЧП. Строитель разжигал мангал. Видимо, рабочие устроили пикник после трудового дня.

По неизвестным причинам огонь из мангала перекинулся на пострадавшего и у него загорелась одежда. В результате пострадали руки и ноги, а лицо и грудь сильно обгорели.

Врачи определили, что ожоги покрыли 30% тела мужчины. Его поместили в реанимацию. Предположительно, мужчина был пьян. Это могло стать причиной неосторожного поведения.

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Теги: новости спб , происшествия спб , проспект маршала казакова
Категории: Происшествия

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