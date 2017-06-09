На проспекте Косыгина "дождем смыло" выделенную полосу

Водители жалуются, что на проспекте Косыгина за короткий срок разрушилось ограждение выделенной полосы для общественного транспорта.

В пятницу, 9 июня, горожане заметили, что на проспекте Косыгина повреждено ограждение для выделенной полосы. Вдоль линии для общественного транспорта выложили специальные невысокие барьер, которые должны остановить водителей от выезда на "выделенку".

Однако за сравнительно недолгое время ограждение почти полностью разрушилось. Фрагменты барьера лежат поперек полосы. Водители возмущаются, что они перекрывают движение. Все гадают, кто же виноват в разрушении выделенной полосы. Многие замечают, что виноваты водители легковушек, которые торопятся объехать пробку и выскакивают на полосу для общественного транспорта, чем лишний раз разрушают ограждение.

– А еще эти чудо водители потом не могут налево повернуть и начинают подрезать авто из соседнего ряда, создавая еще более аварийную ситуацию, – написала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Татьяна Горбачева.

Однако некоторые считают, что в повреждениях виноваты некачественные материалы. Или же общественный тарнспорт:

– Там троллейбус стоял сломанный и все автобусы перепрыгивали через этот барьер, возле Ладожской сегодня утром тоже рогатый встал и все его объезжали перепрыгивая через барьер, – написал Никита Ширшов.

Фото и видео: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург