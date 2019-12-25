Для части Невского проспекта спроектируют выделенные полосы для общественного транспорта

Такие полосы появятся также на Большой и Малой Морской улицах, Тульской улице и Суворовском проспекте.

Для части Невского проспекта в Петербурге спроектируют новые выделенные полосы для автобусов и троллейбусов. Как сообщил ТАСС со ссылкой на комитет по транспорту, это связано с переходом города на новую транспортную модель улично-дорожной сети в следующем году.

В комитете говорили о планах выделить 128 км дополнительных полос для общественного транспорта. В 2021 году полосы спроектируют на Староневской части главного проспекта города, Заневском проспекте, мосту Александра Невского. Уже сейчас находятся в разработке полосы на Большой и Малой Морской улицах, Тульской улице и Суворовском проспекте, а в строй готовятся ввести полосы на проспектах Маршала Блюхера и Энергетиков. В этом году выделенные полосы уже появились на проспектах Славы и Ленинском, улицах Типанова и Народной.

Отмечается, что под пропуск автобусов на некоторых участках дорог изменят режим работы светофоров. Внедрение выделенных полос позволит увеличить количество остановок возле объектов социальной и медицинской инфраструктуры.

Также мы сообщали, что в Петербурге общественный транспорт готовы переводить на "экологичные" виды топлива.

Фото: shtrafy-gibdd.ru