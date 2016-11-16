"Мамочки" 3 сезон: в новом сезоне Вика станет безумной мамой, а Аня - бизнесвумен

Скоро на телеканале СТС стартует премьера 3 сезона сериала "Мамочки". Смотреть онлайн приключения из жизни Ани, Вики и Юли.

В понедельник, 6 февраля, в эфир телеканала СТС выходит долгожданное продолжение сериала "Мамочки". Уже в 20.00 на экраны вернутся любимые героини: Юля, Аня и Вика. В 3 сезоне все девушки неожиданно поменяются ролями. Если в первом сезоне безумной мамашей была Аня, то теперь эта роль перешла к Вике. Юля оставляет карьеру журналиста и углубляется в решение семейных проблем. А Аня возвращается к жизни и начинает строить карьеру.

Новый сезон все ожидают только потому, что в нем наконец-то покажут ребенка Вики (актриса Александра Булычева). В конце предыдущего сезона девушка наконец-то разобралась со своими мужчинами и спокойно отправилась в роддом. Совсем скоро ее ждут роды и радость материнства. Это сильно повлияет на девушку. Легкомысленная хохотушка. Меняющая парней как перчатки, превращается в хранительницу домашнего очага. Теперь Вика – сумасшедшая мамочка и любящая супруга. Девушка станет более сентиментальной и ранимой. Но не все причуда прошлой Вики не моментально уходят из нее. Так что выкрутасы в стиле старой доброй Вики еще не раз поразят зрителей сериала. Но все же теперь девушка в первую очередь думает о своем ребенке, чем о себе. Кстати, создатели сериала пока держат в секрете, кто же родился у девушки: мальчик или девочка. Даже на постере Вика держит двух детей в пеленках.

У Ани в прошлом сезоне разрывалась между двумя мужчинами. В конце она ушла от писателя Сергея и в квартире столкнулась с Ваней. Однако, в новых сериях ни один из этих мужчин не будет претендовать на сердце девушки. В первую очередь в 3 сезоне "Мамочек" Ана будет бизнесвумен. Она решила открыть свой детский магазин. Дела потихоньку налаживаются, вот только по соседству с ней работает необычный сосед. Обаятельный и чуткий, всегда в костюме и с прекрасными манерами – не мужчина, а мечта. Он сразу же начинает ухаживать за мамочкой. Однако предыдущие отношения заставляют Аню внимательно выбирать нового возлюбленного. Роль прекрасного ухажера сыграет Виктор Добронравов, ранее снимавшийся в сериале "Не родись красивой".

Кроме того, у Ани появляется неожиданная проблема. Девушка располнела, что смущает и мешает ей. Но этот вопрос не занимает так много времени, как деловая и романтическая часть ее жизни.

Меняется отношения к себе и у Юли. В прошлом сезоне девушка вернулась к карьере и начала работать в журнале. Также в ее жизнь вернулся отец. В новых же сериях она немного отходит от своей карьеры и посвящает себя своей разросшейся семье. Сначала придется спасать от тюрьмы Ромулика, которого ложно обвиняют. Потом мамочка спасает свою дочь от актерской карьеры. А позже и вовсе старается помещать повторному браку ее родителей. В круговороте дел Юля совсем перестает уделять время себе. Но неожиданно в ее жизни появляется мужское внимание, и вовсе не от любящего мужа. И тут девушка покажет, какой страстной и женственной она может быть.

А вот Рома меняется в новых сериях. Он отходит от роли главного подкаблучника сериала. Теперь Рома применяет свою хитрость и смекалку не для ухода от гнева жены. А для разных дел и махинаций.

Фото и видео: телеканал СТС