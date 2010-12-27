Астронавт утверждает, что пришельцы покушаются на планету Земля

Астронавт Лерой Рассел Чиао раскрыл замысел пришельцев.

Астронавт Лерой Рассел Чиао поведал о не случайном падении Тунгусского и Челябинского метеоритов на Землю. Он утверждает, что это было покушение на планету, которое организовали инопланетяне. Их целью было уничтожение Земли.

Помимо этого, астронавт уверен, что у инопланетян существует две расы, одна из которых уже планировала уничтожить планету, а другая будто этому воспрепятствовала и судя по всему, спасла человечество.

По мнению Чиао одна из рас пришельцев по-прежнему предоставляет угрозу для планеты. Как пишут СМИ, именно по этой причине ученые изучают втайне влияние внеземной жизни на Землю.

Лерой Чиао - американский астронавт-исследователь НАСА. Родился 28 августа 1960 года в Милуоки, штат Висконсин. После окончания школы в 1978 году, Лерой поступил в Калифорнийский университет в Беркли, где получил степень бакалавра химического машиностроения. В том же 1983 году Лерой Чиао получил степень магистра в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. Там же в 1987 году он получил степень доктора наук.

C 1987 по 1989 годы Лерой Чиао работал в компании Hexcel Corporation в Дублине (Калифорния). Затем до 1990 года Чиао работал в Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора (Ливермор, Калифорния).

После ухода из астронавтов Лерой Чиао с 2005 года работал в компании Sachi Koto Communications, Inc. Затем занял пост вице-президента компании Excalibur Almaz, специализирующейся на космических исследованиях и туризме.