День весны и труда 2017: Прикольные поздравления с 1 Мая

Приближается Праздник весны и труда 2017: в городах пройдут шествия. Лучшим способом поздравить с этим днем родных и близких можно с помощью прикольных стихов через смс и социальные сети.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ И ТРУДА

Раньше в начале мая отмечали языческий праздник весны, с карнавальными шествиями и ленточками на столбах. Но 1890 году в Российской Империи 1 мая прошла крупная стачка в Варшаве в знак солидарности с рабочими из Чикаго. А уже в 1901 году День солидарности трудящихся во многих городах империи на выступлениях рабочих звучали лозунги за свержение самодержавия.

После революции 1917 года праздник стал государственным, сменив несколько названий он стал Днем международной солидарности трудящихся. 1 и 2 мая проходили парады. Уже в Российской Федерации в 1992 году утвердили нынешнее название – Праздник весны и труда.

В этот день кто-то идет на шествие, а кто-то уезжает за город. Но этот праздник отличный шанс поздравить своих родных и друзей. Если они находятся далеко, то им можно отправить смс или сообщение в социальных сетях в стихах или прозе.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 1 МАЯ В СТИХАХ

Солнце, луч переливая,

Освещает день сполна,

День труда и первомая

Гордо празднует страна.

Пусть прибудет к нам всем счастье,

Пусть оно приносит смех,

Пусть прогонит все ненастья,

Пусть всех ждет большой успех!

***

С Первомаем, днем труда,

Вас сердечно поздравляю,

Будьте счастливы всегда,

Успехов вам в труде желаю!

И пусть веселый, звонкий май,

Теплом весенним вас согреет,

Пусть радость льется через край,

И от любви сердечко млеет!

***

Пусть праздник как-то подзабыли...

Остался День Весны, Труда.

Зато все помнят, как ходили

Давно со стягами. Тогда

Решали мы про транспаранты,

А нынче кто их понесет?

В петличках ленточки и банты,

От них избавились и всё...

Куда же праздники уходят?

... Уходят, видно, на покой...

Разумно всё, но помним вроде —

У нас ведь праздник был такой!

Деревья шелестят листвой

И птицы пеньем ласкают.

Сегодня Праздник — день большой,

Сегодня Первый отклик Мая.

В почете Труд, терпенье, дело,

Работа спорится умело,

На благо Родины, Страны

Мы жить и действовать должны!

***

Весна — все рядом зеленеет,

Все рядом радостно цветет,

Славить труд свой поскорее

В Первомай спешит народ!

Пусть же будет все прекрасно

На работе и в делах,

Пусть в глазах искрится счастье,

А улыбка — на губах!

Все, кто каждый день трудится,

Кто работает всегда,

Отдохнуть скорей стремится

В этот славный День труда!

Пожелать хотим удачи,

Много всяческих побед,

И всего, что много значит,

Чтоб счастливо жить сто лет!

***

День труда — первомай,

По скорей его встречай.

Порядком, свежей чистотой,

Своей душевной красотой.

Желаю честно вам трудиться,

Достижениями гордиться.

Гордо голову держать,

Любовь к труду не потерять!

***

Труд приносит вдохновение,

Нашим душам очищение,

Первомайские работы

Уберут долой невзгоды.

В день труда я всем желаю,

Чтобы жизнь казалась раем,

Огород принес плоды,

И чтоб не было беды.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 1 МАЯ В ПРОЗЕ

В этот народный праздник труда и жизни, хочу пожелать всем, чтобы любая работа в вашей жизни приносила наслаждение, ваши старания были искренними и продуктивными, а отдых активным и веселым! Будьте смелыми к жизни, внимательными к вашему делу и заботливыми к близким!

***

С праздником всех трудолюбивых! Пусть любое дело закончится успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, захватывающее. Больше светлых дней, улыбок, меньше разочарований.

***

В славный майский день желаем Вам здоровья, радости плодотворного творческого труда, наслаждения результатами своей творческой, общественной, научной и спортивной деятельности. Беритесь за сложные дела и успешно справляйтесь с ними!

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С праздником Первомая всех поздравляем! Желаем чтобы в каждой семье всегда царил праздник и мир. Пусть наш труд приносит нам радость и достаток. Здоровье нас не обижает своей щедростью. Давайте любить и уважать любой труд!

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Труд сделал из нас людей, облагородил и цивилизовал. Поздравляю с днем труженика. Пусть работа будет любимой, достойной, высокооплачиваемой, не портит здоровье, приносит радость и чувство реализации. Везения, удачи, успеха и благополучия!





Ранее Piter.tv писал на эту тему Длинные выходные: Как отдыхаем на майские праздники в 2017 году?

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