Губернатор Петербурга поздравил граждан с праздником Весны и Труда

В городе проживают более 500 тыс. человек, которые удостоены звания “Ветеран труда”.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил граждан с всероссийским праздником Весны и Труда. Об этом в субботу, 1 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник города поблагодарил трудящихся за добросовестную работу и профессионализм на благо страны и города. Губернатор отметил, что в Петербурге проживают более 500 тыс. человек, которые удостоены звания "Ветеран труда". По словам Беглова, ими нужно гордиться, а также брать с них пример.

Правительство Санкт‑Петербурга и Законодательное Собрание принимают все меры для восстановления экономики и обеспечения её устойчивого роста. Город строит новые корабли, дороги, школы, детские сады и поликлиники. Вводит в строй высокотехнологичные предприятия. Выполняет все социальные обязательства. Пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что город намерен перейти к совершенно новому технологическому укладу. Для этого необходимо укрепить рынок рабочими местами с достойной оплатой труда.

Ранее мы писали, что власти Петербурга подготовили программу к началу туристического сезона.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов