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Губернатор Петербурга поздравил граждан с праздником Весны и Труда
Сегодня, 16:07
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Губернатор Петербурга поздравил граждан с праздником Весны и Труда

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В городе проживают более 500 тыс. человек, которые удостоены звания “Ветеран труда”.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил граждан с всероссийским праздником Весны и Труда. Об этом в субботу, 1 мая, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Градоначальник города поблагодарил трудящихся за добросовестную работу и профессионализм на благо страны и города. Губернатор отметил, что в Петербурге проживают более 500 тыс. человек, которые удостоены звания "Ветеран труда". По словам Беглова, ими нужно гордиться, а также брать с них пример. 

Правительство Санкт‑Петербурга и Законодательное Собрание принимают все меры для восстановления экономики и обеспечения её устойчивого роста. Город строит новые корабли, дороги, школы, детские сады и поликлиники. Вводит в строй высокотехнологичные предприятия. Выполняет все социальные обязательства.　

Пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что город намерен перейти к совершенно новому технологическому укладу. Для этого необходимо укрепить рынок рабочими местами с достойной оплатой труда. 

Ранее мы писали, что власти Петербурга подготовили программу к началу туристического сезона. 

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

Теги: беглов, праздник весны и труда
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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