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Власти Петербурга подготовили программу к началу туристического сезона
Сегодня, 14:21
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kraratau27

Власти Петербурга подготовили программу к началу туристического сезона

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Туристический сезон стартует 1 мая.

Власти Петербурга подготовили программу к началу туристического сезона. В субботу, 1 мая, глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что для гостей и жителей города доступны множество бесплатных экскурсий. Также для туристов в Северной столице пройдут водные шоу и фестиваль ледоколов. А в начале мая начинает свою работу круизная навигация. 

Догузова также напомнила гостям и жителям Петербурга о существовании креативных кластеров и парков, например, Севкабель Порт и Новая Голландия. В которых можно отлично провести свой досуг в кругу родных и близких. 

А для любителей оздоровительного отдыха доступны санаторно-курортный комплекс на Балтике или эко-маршруты. 

Напомним, что 1 мая в Петербурге стартует туристический сезон. Для жителей и гостей города доступна программа с 11 тыс. бесплатными билетами, которыми можно воспользоваться по 7 мая. 

Также комитет по туризму разработал акцию "Гостеприимный Петербург". Каждый желающий может посетить автобусную экскурсию, сходить в музей или на выставку, взять на прокат велосипед и многое другое. 

Ранее мы писали, что туристический сезон Ленинградской области и Петербурга стартует 3 мая

Фото: Piter.tv 

Теги: петербург, туристический сезон
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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