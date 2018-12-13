Медали Героев Труда получили пятеро россиян

Церемонию награждения приурочили к Празднику весны и труда.

Владимир Путин вручил медали пятерым жителям России. Им присвоили звание Героя Труда. Об этом сообщает ТАСС.

Награду получили: советник гендиректора нижегородского завода "Красное Сормово" Николай Жарков; актер театра и кино Василий Лановой; руководитель направления промвооружения и такелажа "Южморрыбфлота" Сергей Антонов; поэт и писатель Исхак Машбашев; дежурный по сортировочной горке железнодорожной станции Инская в Новосибирской области Ольга Бочкарева.

Василий Лановой снимался в фильмах "Как закалялась сталь", "Алые паруса", "Анна Каренина". Ольга Бочкарева внедряла новые технологии на железной дороге, где она проработала более 35 лет. Сергей Антонов проработал в рыбной отрасли 40 лет. Николай Жарков внес особый вклад в развитие обороноспособности страны.

Церемонию награждения приурочили к Празднику весны и труда. Звание Героя Труда было впервые вручено в 2013 году.

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Видео: Piter.TV