Длинные выходные: Как отдыхаем на майские праздники в 2017 году?

Апрель подходит к концу и многие россияне, как работающие. так и учащиеся, задаются вопросом: Как мы будет отдыхать на майские праздники? В 2017 году не обошлось без длинных выходных.

В России много лет подряд май всегда начинается достаточно расслаблено. Еще бы, в этом месяце у всех жителей страны очень много выходных. Опережает май только январь, когда вся страна не работает первые десять дней. Сначала отдых работающим и учащимся людям дарят Праздник Весны и Труда. Почти следом вся страна празднует День победы. Который стал выходным с 1965 года.

Традиционно праздники не ограничиваются двумя выходными 1 и 9 мая. Правительство часто переносит выходные с других праздников. Но количество выходных дней всегда зависит от того, на какой день недели выпали праздники.

В этом году Праздник весны и труда выпал на понедельник. Так как он по трудовому кодексу является нерабочим, то выходные продлеваются на один день. Все работающие на пятидневке будут отдыхать три дня с 29 апреля по 1 мая. А вот школьникам, студентам и трудящимся на шестидневной рабочей неделе повезло меньше. Они будут отдыхать два дня с 30 апреля по 1 мая. Так как пятница, 28 апреля, не предпраздничная. То и сокращенного рабочего дня не будет.

А вот с Днем Победы в этом году россиянам повезло. Праздник выпал на вторник. На понедельник, 8 мая, перенесли выходной с праздничного 7 января, которое выпало на субботу. Это произошло согласно постановлению Правительства РФ от 04.08.2016 № 756. Поэтому трудящиеся и учащиеся на пятидневке люди будут отдыхать сразу четыре дня: с 6 по 9 мая.

Майских выходных более чем достаточно, чтобы съездить за город на шашлыки, посетить празднования 1 мая и Дня победы, а также переделать все домашние дела.

Фото: открытые источники

Видео: Piter.tv