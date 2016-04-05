Дарья Домрачева выкладывает в Instagram лучшие фото и видео с тренировок

Биатлониста Дарья Домрачева в своем плотном расписании тренировок находит время для выкладывания постов в Instagram. мы подобрали лучшие фото и видео оттуда.

Дарья Домрачева – это знаменитая биатлонистка из Белоруссии. Девушка трехкратная олимпийская чемпионка Игр в Сочи, двукратная чемпионка мира. Также в коллекции у Даши пять малых Хрустальных Кубков мира по биатлону.

Домрачева неоднократно под своими фотографии пишет, что любит зиму. Это можно понять, ведь девушка блистает на соревнованиях именно в зимний период. Поэтому она радостно пишет про первый снег. В ее Instagram много фотографий лыж, снега и спортсменов на лыжне.

Не таит Даша и некоторые подробности своей личной жизни. В июле прошлого года девушка выложила фотографию со своей свадьбы. Ее избранником стал никто иной, как живая легенда мужского биатлона Уле-Эйнара Бьерндалена. В октябре у норвежского биатлониста и спортсменки из Белоруссии родилась дочь. Девочку назвали Ксенией. Фотографии с прогулок с дочерью Домрачева также выкладывает в сеть. Кстати, девочке заранее прочат карьеру в биатлоне. Ребенок двух именитых спортсменов должен пойти по стопам (или по лыжне) родителей.

По фотография в профиле у девушки понятно, что лыжи не единственная ее страсть. Летом Даша много катается на велосипеде. И даже осваивает скейт. Кроме того, в летний сезон биатлонисты тренируются на роликах.

Девушка иногда выкладывает просто милые домашние фотографии с праздников. Или даже хвастается обложками журналов, куда ее поместили.

Домрачева самая титулованная белорусская спортсменка в зимних видах. Кроме того, она единственная биатлонистка, которая завоевала все свои золотые медали в индивидуальных гонках.

Фото и видео: Instagram / dadofun