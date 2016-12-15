Авианосец: Турция хочет повысить статус в системе НАТО

Директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев уверен, что развитие военно-промышленного комплекса в Турции - это попытка страны повысить статус в системе НАТО.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует развивать оборонную промышленность в части кораблестроения, с целью стать независимыми от западных партнеров.



По словам главы государства, реализация 14 проектов военных кораблей уже завершена, на очереди еще 10. Также в ходе церемонии спуска на воду четвертого корвета турецкого производства Kınalıada на верфях Стамбула лидер объяснил, что Турцию нужно выводить в первые ряды военного кораблестроения, и авианосец для уже не является далекой мечтой.



Президент заявил, что необходимость в технологической независимости с каждым годом растет, для этих целей корвет был полностью спроектирован в Турции, на 65% он произведен на основе отечественных технологий. Лидер Турции также добавил, что обрести независимость от импортеров в оборонной сфере планируется в течение шести лет.

По словам Амура Гаджиев, Турция начала развивать оборонную сферу постепенно: сначала появилось легкое оружие, затем танк и беспилотники, а на данный момент страна выходит на новый уровень. Такие действия эксперт назвал попытками выйти из-под влияния НАТО. Помимо этого специалист заявил, что для укрепления своих позиций Турция будет сотрудничать с другими странами, в том числе и с Россией.

По словам Гаджиева, планы по строительству авианосца указывают на то, что Анкара постепенно укрепляет мощь.



Эксперт предположил, что Анкара и дальше будет развивать отношения с Россией, и это сотрудничество развитие своего ВПК позволит Турции повысить статус в системе НАТО.



Турция, по мнению Амура Гаджиева, больше не желает быть неким форпостом Альянса в регионе или защитницей Евросоюза от ближневосточной нестабильности.