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"... и на скаку коня остановит": Оксана Кошелева установила мировой рекорд, сдвинув руками трамвай в 20-градусный мороз

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Сегодня, 21 января 2017 года жительница Иркутска сдвинула с места два вагона трамвая в 20-ти градусный мороз. Таким образом россиянка хочет попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Оксана Кошелева, мастер спорта по пауэрлифтингу, а также многократная победительница всероссийских соревнований по силовому многоборью сдвинула с места два трамвайных вагона и несколько метров протащила их по рельсам в 20-градусный мороз. 
 
Ранее Кошелева по прозвищу Скала совершала и другие "Геркулесовские" подвиги: сдвигала с места трамвайный вагон весом 17 тонн, затем были КамАЗ и военный вертолёт, весом около 8,5 тонн.
 
На этот раз груз российской богатырши — два трамвайных вагона, которые спортсменка под одобрительные крики и аплодисменты сдвинула с места и протянула несколько метров по рельсам. Вес сегодняшнего достижения — 42 тонны. Рекордсменка впервые в мире сделала это в суровых климатических условиях — в мороз более 20 градусов.
 
Далее по плану у спортсменки — лайнер и самолёт.

Видео: YouTube, tvoyirkutsk
Теги: иркутянка сдинула трамвай , оксана кошелева , скала
Категории: Новости России Мировые новости Лента новостей Спорт

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    Сегодня
    22:27
    Марина Ответить

    ипанутая страна, в которой бабы трамваи таскают, а мужики кричат "давай-давай".. довели русских женщин..

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