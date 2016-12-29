"... и на скаку коня остановит": Оксана Кошелева установила мировой рекорд, сдвинув руками трамвай в 20-градусный мороз

Сегодня, 21 января 2017 года жительница Иркутска сдвинула с места два вагона трамвая в 20-ти градусный мороз. Таким образом россиянка хочет попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Оксана Кошелева, мастер спорта по пауэрлифтингу, а также многократная победительница всероссийских соревнований по силовому многоборью сдвинула с места два трамвайных вагона и несколько метров протащила их по рельсам в 20-градусный мороз.

Ранее Кошелева по прозвищу Скала совершала и другие "Геркулесовские" подвиги: сдвигала с места трамвайный вагон весом 17 тонн, затем были КамАЗ и военный вертолёт, весом около 8,5 тонн.



На этот раз груз российской богатырши — два трамвайных вагона, которые спортсменка под одобрительные крики и аплодисменты сдвинула с места и протянула несколько метров по рельсам. Вес сегодняшнего достижения — 42 тонны. Рекордсменка впервые в мире сделала это в суровых климатических условиях — в мороз более 20 градусов.

Далее по плану у спортсменки — лайнер и самолёт.



Видео: YouTube, tvoyirkutsk