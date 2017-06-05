"Зенит" проиграл решающий матч с "Химками"

В финал Единой лиги вышли "Химки" и ЦСКА. Первый матч состоится 8 июня

После воскресного проигрыша баскетбольного клуба "Зенит" в решающем матче с "Химками" петербуржцы закончили серию бронзой. За победу в Единой лиге ВТБ, таким образом, поборются ЦСКА и "Химки". Серия финальных мачей стартует в четверг, 8 июня 2017 года.

Подмосковные "Химки" одержали победу в матче против баскетбольного клуба "Зенит". Пятая встреча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ завершилась со счетом 90:84.

Игра прошла в Петербурге в "Юбилейном". Больше всего очков в составе победителей набрал 28 очков. У проигравших - Кайл Лэндри (15).

первые две игры "Зенит" уверенно выиграл – со счетом 99:95 и 92:89 соответственно. Следующие две игры подряд на паркете сильнее были "Химки" – 97:73, 73:71. Напомним,

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