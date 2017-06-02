Судьба противостояния "Зенита" и "Химок" решится в воскресенье

Накануне "Химки" обыграли "Зенит" и сравняли счет в серии

Вечером четверга, 2 июня 2017 года, в Петербурге прошел очередной баскетбольный матч серии "Единой лиги ВТБ" между клубами "Зенит" и "Химки". Четвертая по счету встреча окончилась победой "Химок" со счетом 73:71, и таким образом счет в серии сравнялся.

Решающей для двух клубов станет игра, которая пройдет во дворце спорта "Юбилейный" в ближайшее воскресенье; этот матч будет пятым по счету.

Напомним, первые две игры "Зенит" уверенно выиграл – со счетом 99:95 и 92:89 соответственно. Следующие две игры подряд на паркете сильнее были "Химки" – 97:73, 73:71.

видео: инстаграм